La fête de la grenouille Au Petit Bouchon Le Breuil
vendredi 17 juillet 2026 · Au Petit Bouchon · Le Breuil
Informations pratiques
Le Breuil
La fête de la grenouille
Au Petit Bouchon 32 rue Louis Mandrin Le Breuil Allier
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:30:00
fin : 2026-07-17 23:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Philippe et Cathy organise le Vendredi 17 juillet, à partir de 19h30, la Fête de la grenouille. Soirée musicale et dansante animée par DJMAX. Menu à 30 euros Réservation obligatoire.
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Au Petit Bouchon 32 rue Louis Mandrin Le Breuil 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 51 36
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English :
Philippe and Cathy are hosting the F%EAte de la grenouille on Friday, July 17, starting at 7:30 p.m. An evening of music and dancing hosted by DJMAX. Menu: 30 euros. Reservations required.
L’événement La fête de la grenouille Le Breuil a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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