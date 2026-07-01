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AGENDA · Le Breuil

La fête de la grenouille Au Petit Bouchon Le Breuil

vendredi 17 juillet 2026 · Au Petit Bouchon · Le Breuil

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Au Petit Bouchon
Adresse
32 rue Louis Mandrin
Ville
03120 Le Breuil
Département
Allier
Tarif
30 30 30

Le Breuil

La fête de la grenouille

Au Petit Bouchon 32 rue Louis Mandrin Le Breuil Allier

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:30:00
fin : 2026-07-17 23:00:00

Date(s) :
2026-07-17

Philippe et Cathy organise le Vendredi 17 juillet, à partir de 19h30, la Fête de la grenouille. Soirée musicale et dansante animée par DJMAX. Menu à 30 euros Réservation obligatoire.
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Au Petit Bouchon 32 rue Louis Mandrin Le Breuil 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 51 36 

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English :

Philippe and Cathy are hosting the F%EAte de la grenouille on Friday, July 17, starting at 7:30 p.m. An evening of music and dancing hosted by DJMAX. Menu: 30 euros. Reservations required.

L’événement La fête de la grenouille Le Breuil a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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