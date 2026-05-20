Le Breuil

Concours de pétanque

Stade la Bécaine Le Breuil Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Organisé par l’ASB.

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Stade la Bécaine Le Breuil 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 31 55 86

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English : Petanque contest

By ASB.

L’événement Concours de pétanque Le Breuil a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse