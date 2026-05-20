Concours de pétanque Le Breuil
Concours de pétanque Le Breuil samedi 19 septembre 2026.
Le Breuil
Concours de pétanque
Stade la Bécaine Le Breuil Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Organisé par l’ASB.
.
Stade la Bécaine Le Breuil 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 31 55 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Petanque contest
By ASB.
L’événement Concours de pétanque Le Breuil a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
À voir aussi à Le Breuil (Allier)
- Rendez-vous aux Jardins Hortus Salvia Jardin Hortus Salvia Le Breuil 5 juin 2026
- 4ème balade auto/moto en Charolais Brionnais Place du 19 Mars 1962 Le Breuil 21 juin 2026
- Journée du patrimoine de Pays et des Moulins Le Breuil 28 juin 2026
- Brocante Le Breuil 5 juillet 2026
- Le Breuil en Fête 2026 Route de Couches Le Breuil 17 juillet 2026