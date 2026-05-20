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Concours de pétanque Le Breuil

Concours de pétanque Le Breuil samedi 19 septembre 2026.

Adresse : Stade la Bécaine

Ville : 03120 Le Breuil

Département : Allier

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Le Breuil

Concours de pétanque

Stade la Bécaine Le Breuil Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Organisé par l’ASB.
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Stade la Bécaine Le Breuil 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 31 55 86 

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English : Petanque contest

By ASB.

L’événement Concours de pétanque Le Breuil a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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