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Cinéma Le Breuil

Cinéma Le Breuil jeudi 22 octobre 2026.

Adresse : Salle polyvalente

Ville : 03120 Le Breuil

Département : Allier

Début : jeudi 22 octobre 2026

Fin : jeudi 22 octobre 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 3.5 3.5 3.5 Tarif réduit Moins de 16 ans

Le Breuil

Cinéma

Salle polyvalente Le Breuil Allier

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Tarif réduit
Moins de 16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 20:30:00
fin : 2026-10-22

Date(s) :
2026-10-22

Organisé par le Club de l’amitié
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Salle polyvalente Le Breuil 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 67 29 26 

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English : Movie

Organized by the Club de l’amitié

L’événement Cinéma Le Breuil a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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