Le Breuil

Cinéma

Salle polyvalente Le Breuil Allier

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Tarif réduit

Moins de 16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 20:30:00

fin : 2026-10-22

Date(s) :

2026-10-22

Organisé par le Club de l’amitié

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Salle polyvalente Le Breuil 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 67 29 26

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English : Movie

Organized by the Club de l’amitié

L’événement Cinéma Le Breuil a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse