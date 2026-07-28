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AGENDA · Le Breuil

Croco Rando Rue du Creusot (en face de la mairie actuelle) Le Breuil

samedi 5 septembre 2026 · Rue du Creusot (en face de la mairie actuelle) · Le Breuil

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Rue du Creusot (en face de la mairie actuelle)
Adresse
Ancienne Mairie
Ville
71670 Le Breuil
Département
Saône-et-Loire
Tarif
6 6 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Le Breuil

Croco Rando

Rue du Creusot (en face de la mairie actuelle) Ancienne Mairie Le Breuil Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 17:00:00
fin : 2026-09-05 21:00:00

Date(s) :
2026-09-05

3 circuits proposés de 8-12-16 km, avec ravitaillement, en maximisant la marche sur chemins.
Lampe frontale obligatoire.
Eco cup nécessaire pour le ravitaillement liquide (pas de distribution de gobelet).   .

Rue du Creusot (en face de la mairie actuelle) Ancienne Mairie Le Breuil 71670 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   crocorando@gmail.com

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English : Croco Rando

L’événement Croco Rando Le Breuil a été mis à jour le 2026-07-28 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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