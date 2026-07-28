Croco Rando Rue du Creusot (en face de la mairie actuelle) Le Breuil
samedi 5 septembre 2026 · Rue du Creusot (en face de la mairie actuelle) · Le Breuil
Informations pratiques
Le Breuil
Croco Rando
Rue du Creusot (en face de la mairie actuelle) Ancienne Mairie Le Breuil Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 17:00:00
fin : 2026-09-05 21:00:00
Date(s) :
2026-09-05
3 circuits proposés de 8-12-16 km, avec ravitaillement, en maximisant la marche sur chemins.
Lampe frontale obligatoire.
Eco cup nécessaire pour le ravitaillement liquide (pas de distribution de gobelet). .
Rue du Creusot (en face de la mairie actuelle) Ancienne Mairie Le Breuil 71670 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté crocorando@gmail.com
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English : Croco Rando
L’événement Croco Rando Le Breuil a été mis à jour le 2026-07-28 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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