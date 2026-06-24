Fête de la Batteuse et du cheval Le Breuil samedi 8 août 2026.

Le Breuil

Fête de la Batteuse et du cheval

les Jacobs le breuil Le Breuil Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 14:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

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les Jacobs le breuil Le Breuil 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 77 95 63

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English :

L’événement Fête de la Batteuse et du cheval Le Breuil a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du pays de Lapalisse