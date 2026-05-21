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Repas et soirée dansante Le Breuil

Repas et soirée dansante Le Breuil samedi 10 octobre 2026.

Adresse : Salle polyvalente

Ville : 03120 Le Breuil

Département : Allier

Début : samedi 10 octobre 2026

Fin : samedi 10 octobre 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Le Breuil

Repas et soirée dansante

Salle polyvalente Le Breuil Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:00:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Repas et soirée dansante
Organisé par le Comité des Fêtes
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Salle polyvalente Le Breuil 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 14 06 93 

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English :

Dinner and dance
Organized by the Comité des Fêtes

L’événement Repas et soirée dansante Le Breuil a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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