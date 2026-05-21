Repas et soirée dansante Le Breuil
Repas et soirée dansante Le Breuil samedi 10 octobre 2026.
Le Breuil
Repas et soirée dansante
Salle polyvalente Le Breuil Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Repas et soirée dansante
Organisé par le Comité des Fêtes
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Salle polyvalente Le Breuil 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 14 06 93
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English :
Dinner and dance
Organized by the Comité des Fêtes
L’événement Repas et soirée dansante Le Breuil a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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