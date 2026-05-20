Concours de belote Le Breuil
Concours de belote Le Breuil samedi 17 octobre 2026.
Le Breuil
Concours de belote
Salle polyvalente Le Breuil Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Organisé par le Club de l’Amitié.
.
Salle polyvalente Le Breuil 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 67 29 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Belote contest
By Club de l’Amitié.
L’événement Concours de belote Le Breuil a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
À voir aussi à Le Breuil (Allier)
- Rendez-vous aux Jardins Hortus Salvia Jardin Hortus Salvia Le Breuil 5 juin 2026
- 4ème balade auto/moto en Charolais Brionnais Place du 19 Mars 1962 Le Breuil 21 juin 2026
- Journée du patrimoine de Pays et des Moulins Le Breuil 28 juin 2026
- Brocante Le Breuil 5 juillet 2026
- Le Breuil en Fête 2026 Route de Couches Le Breuil 17 juillet 2026