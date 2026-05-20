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Concours de belote Le Breuil

Concours de belote Le Breuil samedi 17 octobre 2026.

Adresse : Salle polyvalente

Ville : 03120 Le Breuil

Département : Allier

Début : samedi 17 octobre 2026

Fin : samedi 17 octobre 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Le Breuil

Concours de belote

Salle polyvalente Le Breuil Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:00:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Organisé par le Club de l’Amitié.
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Salle polyvalente Le Breuil 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 67 29 26 

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English : Belote contest

By Club de l’Amitié.

L’événement Concours de belote Le Breuil a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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