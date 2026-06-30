4ème édition du Sunset Live aux Terrasses du Port Les Terrasses du Port Marseille 2e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 2e Arrondissement

4ème édition du Sunset Live aux Terrasses du Port

Dimanche 5 juillet 2026 à partir de 17h.

Groupe Press Play (1ere et 2ème partie)



Marguerite

Boulevard des airs

Mentissa

Génération Céline

Linh.

Dimanche 12 juillet 2026 à partir de 17h.

Groupe Soul Motion (1ere et 2ème partie)



TK

Maëlle

Lyna Mahyem

Théo P

Lowey

Maureen Valet.

Dimanche 19 juillet 2026 à partir de 17h.

Groupe Joya (1ere et 2ème partie)



Ambre

Ebony

Jeanne (star academy)

Joseph Kamel.

Dimanche 26 juillet 2026 à partir de 17h.

Groupe Lola (1ere et 2ème pertie)



Amir

Adèle Castillon

Peter Cincotti

Oria.

Dimanche 2 août 2026 à partir de 17h.

Colonel Reyel

Dj Nicolas Susini, Sandrine Burgoni

(1ere et 2ème partie).

Dimanche 9 août 2026 à partir de 17h.

Matt Houston

Dj Emmanuel Drocourt & Yohan Bourgoin

(1ere et 2ème partie).

Dimanche 16 août 2026 à partir de 17h.

Will Dnezy

Dj Kris et Francesca Rodriguez

(1ere et 2ème partie). Les Terrasses du Port 9 Quai Du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 17:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16

Après avoir rassemblé plusieurs milliers de spectateurs lors de ses précédentes éditions, le Sunset Live fait son grand retour. Cet événement 100% gratuit s’est imposé au fil des années comme l’un des rendez-vous les plus attendus de l’été à Marseille.

Chaque week-end, la terrasse emblématique du centre commercial se transforme en scène à ciel ouvert face à la Méditerranée pour accueillir une programmation éclectique mêlant artistes confirmés, nouvelles voix de la scène française et talents émergents. Fidèle à son ADN festif et fédérateur, organisé en partenariat avec Radio Star, le Sunset Live proposera également ses incontournables soirées Sunset Latino chaque samedi avec des initiations gratuites aux danses latines, dans une ambiance conviviale face au coucher du soleil.



Les dimanches seront quant à eux consacrés aux concerts live avec une programmation exceptionnelle réunissant plusieurs artistes incontournables de la scène française actuelle, dont TK, Amir, Adèle Castillon, Mentissa… Cette 4ème édition met notamment à l’honneur une nouvelle génération de talents révélés au grand public à travers l’émission TV Star Academy©, dont plusieurs artistes de la promotion 2026 qui se produiront sur la scène en plein air dont Ambre, grande gagnante de cette édition.



Le Sunset Live ajoute une programmation “revival 2000” avec 3 nouvelles dates en août Colonel Revel, Matt Houston et Willy Densey s’invitent à la programmation du rdv musical de l’été et complètent une programmation déjà riche.



Avec sa programmation exceptionnelle, son accès gratuit et son décor spectaculaire face à la mer, le Sunset Live des Terrasses figure parmi les rendez-vous incontournables de l’été à Marseille et participe au rayonnement des Terrasses du Port comme véritable lieu de destination. .

Les Terrasses du Port 9 Quai Du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

After drawing several thousand spectators at its previous editions, Sunset Live is making a big comeback. Over the years, this completely free event has established itself as one of the most anticipated summer events in Marseille.

L’événement 4ème édition du Sunset Live aux Terrasses du Port Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille