Monbahus

4ème Rallye Régional des 4 cantons

Place du village Monbahus Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Ne manquez pas la 4ème édition du rallye automobile des 4 cantons (comptant pour la coupe de France des rallyes FFSA).

Il traversera les communes de Monbahus, Monviel et St Maurice de Lestapel.

Marché gourmand le samedi soir à Monbahus. Pensez à amener vos couverts. Ambiance festive assurée !

Ne manquez pas la 4ème édition du rallye automobile des 4 cantons (comptant pour la coupe de France des rallyes FFSA).

Il traversera les communes de Monbahus, Monviel et St Maurice de Lestapel.

Pilotes licenciés. Modèles récents et historiques de compétition. Restauration et buvette sur les deux jours.

Marché gourmand le samedi soir dans le village de Monbahus. Pensez à amener vos couverts. Ambiance festive assurée !

Retrouvez toutes les informations pratiques (tracés parcours, règlement etc) sur le site internet. .

Place du village Monbahus 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 05 82 13 rallye4cantons@gmail.com

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English : 4ème Rallye Régional des 4 cantons

Don’t miss the 4th edition of the 4 cantons car rally (counting towards the French FFSA rally cup).

It passes through Monbahus, Monviel and St Maurice de Lestapel.

Gourmet market on Saturday evening in Monbahus. Don’t forget to bring your cutlery. Festive atmosphere guaranteed!

L’événement 4ème Rallye Régional des 4 cantons Monbahus a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Coeur de Bastides