Monbahus

Vide Greniers Monbahus

Monbahus Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 08:30:00

fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Organisé par le Club des 4 Moulins Monbahus- Monviel, le Vide-Greniers annuel rassemble une cinquantaine d’exposants, aussi bien professionnels que particuliers.

Ambiance conviviale et festive, restauration sur place buvette et grillades !

Organisé par le Club des 4 Moulins Monbahus- Monviel, le Vide-Greniers annuel rassemble une cinquantaine d’exposants, aussi bien professionnels que particuliers.

Ambiance conviviale et festive, restauration sur place buvette et grillades ! .

Monbahus 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 03 80 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide Greniers Monbahus

Organized by the Club des 4 Moulins Monbahus- Monviel, the annual Garage Sale brings together some fifty exhibitors, both professional and private.

A friendly, festive atmosphere, with on-site refreshments and barbecues!

L’événement Vide Greniers Monbahus Monbahus a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Coeur de Bastides