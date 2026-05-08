Vide Greniers Monbahus Monbahus
Vide Greniers Monbahus Monbahus dimanche 26 juillet 2026.
Monbahus
Vide Greniers Monbahus
Monbahus Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:30:00
fin : 2026-07-26 19:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Organisé par le Club des 4 Moulins Monbahus- Monviel, le Vide-Greniers annuel rassemble une cinquantaine d’exposants, aussi bien professionnels que particuliers.
Ambiance conviviale et festive, restauration sur place buvette et grillades !
Organisé par le Club des 4 Moulins Monbahus- Monviel, le Vide-Greniers annuel rassemble une cinquantaine d’exposants, aussi bien professionnels que particuliers.
Ambiance conviviale et festive, restauration sur place buvette et grillades ! .
Monbahus 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 03 80 81
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English : Vide Greniers Monbahus
Organized by the Club des 4 Moulins Monbahus- Monviel, the annual Garage Sale brings together some fifty exhibitors, both professional and private.
A friendly, festive atmosphere, with on-site refreshments and barbecues!
L’événement Vide Greniers Monbahus Monbahus a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Coeur de Bastides
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