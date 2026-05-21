Monbahus

Monbahus en fête

Monbahus Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-04

Trois jours de festivités et de convivialité à Monbahus !

Du vendredi au dimanche, le comité des fêtes de Monbahus vous invite à sa traditionnelle fête votive.

Au programme de la musique, du spectacle, une ambiance foraine garantie avec des manèges pour petits et grands, et bien sûr de savoureuses grillades à partager chaque soir !

Vendredi Soirée concert animée par le groupe Mr Bang.

Samedi Soirée cabaret exceptionnelle avec Les 2 Enchanteurs .

Dimanche le midi, apéro offert par la mairie, suivi d’un moment de partage autour des grillades. Pour clôturer ce beau week-end en beauté, ne manquez pas la dernière soirée grillades qui s’achèvera par le traditionnel feu d’artifice. .

Monbahus 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesmonbahus@gmail.com

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English : Monbahus en fête

L’événement Monbahus en fête Monbahus a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Coeur de Bastides