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Les Salons d’Aestimare Monbahus

Les Salons d’Aestimare Monbahus

Les Salons d’Aestimare Monbahus samedi 13 juin 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 47290 Monbahus

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Monbahus

Les Salons d’Aestimare

Salle des fêtes Monbahus Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Les Salons d’Aestimare arrivent à Monbahus. Venez vivre un week-end placé sous le signe du bien-être, de l’art et de la créativité.
Au programme exposants bien-être, créateurs & artistes, ateliers & conférences, rencontres & découvertes.
Les Salons d’Aestimare arrivent à Monbahus. Venez vivre un week-end placé sous le signe du bien-être, de l’art et de la créativité.
Au programme exposants bien-être, créateurs & artistes, ateliers & conférences, rencontres & découvertes.
Venez nombreux partager ce beau moment avec nous et découvrir des univers inspirants.   .

Salle des fêtes Monbahus 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 81 84 64 

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English : Les Salons d’Aestimare

The Salons d?Aestimare arrive in Monbahus. Come and enjoy a weekend dedicated to well-being, art and creativity.
On the program: well-being exhibitors, creators & artists, workshops & conferences, meetings & discoveries.

L’événement Les Salons d’Aestimare Monbahus a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Coeur de Bastides

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