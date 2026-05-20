Monbahus

Les Salons d’Aestimare

Salle des fêtes Monbahus Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Les Salons d’Aestimare arrivent à Monbahus. Venez vivre un week-end placé sous le signe du bien-être, de l’art et de la créativité.

Au programme exposants bien-être, créateurs & artistes, ateliers & conférences, rencontres & découvertes.

Les Salons d’Aestimare arrivent à Monbahus. Venez vivre un week-end placé sous le signe du bien-être, de l’art et de la créativité.

Au programme exposants bien-être, créateurs & artistes, ateliers & conférences, rencontres & découvertes.

Venez nombreux partager ce beau moment avec nous et découvrir des univers inspirants. .

Salle des fêtes Monbahus 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 81 84 64

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English : Les Salons d’Aestimare

The Salons d?Aestimare arrive in Monbahus. Come and enjoy a weekend dedicated to well-being, art and creativity.

On the program: well-being exhibitors, creators & artists, workshops & conferences, meetings & discoveries.

L’événement Les Salons d’Aestimare Monbahus a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Coeur de Bastides