Monbahus

Ball-Trap

Mangane (RD 124 Monbahus Cancon) Monbahus Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26

Organisé par les Chasseurs de Moulinet.

– vendredi 26 juin de 14h à 21h (repas paëlla le soir)

– samedi 27 et dimanche 28 juin de 9h à 21h.

3 fosses de tir. Nombreux lots à gagner.

Buvette et restauration sur place.

Organisé par les Chasseurs de Moulinet.

– vendredi 26 juin de 14h à 21h (repas paëlla le soir)

– samedi 27 et dimanche 28 juin de 9h à 21h.

3 fosses de tir. Nombreux lots à gagner.

Buvette et restauration sur place. .

Mangane (RD 124 Monbahus Cancon) Monbahus 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 35 06 93

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English : Ball-Trap

Organized by the Chasseurs de Moulinet.

– friday June 26, 2pm-9pm (paella dinner in the evening)

– saturday June 27 and Sunday June 28, 9am to 9pm.

3 shooting pits. Numerous prizes to be won.

Refreshments and catering on site.

L’événement Ball-Trap Monbahus a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Coeur de Bastides