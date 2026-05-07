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Ball-Trap Monbahus

Ball-Trap Monbahus

Ball-Trap Monbahus vendredi 26 juin 2026.

Adresse : Mangane (RD 124 Monbahus Cancon)

Ville : 47290 Monbahus

Département : Lot-et-Garonne

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Monbahus

Ball-Trap

Mangane (RD 124 Monbahus Cancon) Monbahus Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-26

Organisé par les Chasseurs de Moulinet.
– vendredi 26 juin de 14h à 21h (repas paëlla le soir)
– samedi 27 et dimanche 28 juin de 9h à 21h.
3 fosses de tir. Nombreux lots à gagner.
Buvette et restauration sur place.
Organisé par les Chasseurs de Moulinet.
– vendredi 26 juin de 14h à 21h (repas paëlla le soir)
– samedi 27 et dimanche 28 juin de 9h à 21h.
3 fosses de tir. Nombreux lots à gagner.
Buvette et restauration sur place.   .

Mangane (RD 124 Monbahus Cancon) Monbahus 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 35 06 93 

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English : Ball-Trap

Organized by the Chasseurs de Moulinet.
– friday June 26, 2pm-9pm (paella dinner in the evening)
– saturday June 27 and Sunday June 28, 9am to 9pm.
3 shooting pits. Numerous prizes to be won.
Refreshments and catering on site.

L’événement Ball-Trap Monbahus a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Coeur de Bastides

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