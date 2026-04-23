Découverte du sentier paysager de la butte de la Vierge de Monbahus Rue de l’église Monbahus

Monbahus

Découverte du sentier paysager de la butte de la Vierge de Monbahus

Rue de l’église Place de la Halle Monbahus Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04

Jean Marie GARY, raconteur de pays vous accompagnera jusqu’à la butte de la Vierge et vous fera découvrir l’histoire des moulins, du village, son agriculture, ses paysages …

Départ depuis la place de la halle.

Inscription conseillée. .

Rue de l’église Place de la Halle Monbahus 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 62 17

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English : Découverte du sentier paysager de la butte de la Vierge de Monbahus

L’événement Découverte du sentier paysager de la butte de la Vierge de Monbahus Monbahus a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Coeur de Bastides