Découverte du sentier paysager de la butte de la Vierge de Monbahus Rue de l’église Monbahus
Découverte du sentier paysager de la butte de la Vierge de Monbahus Rue de l’église Monbahus vendredi 10 juillet 2026.
Monbahus
Découverte du sentier paysager de la butte de la Vierge de Monbahus
Rue de l’église Place de la Halle Monbahus Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04
Jean Marie GARY, raconteur de pays vous accompagnera jusqu’à la butte de la Vierge et vous fera découvrir l’histoire des moulins, du village, son agriculture, ses paysages …
Départ depuis la place de la halle.
Inscription conseillée. .
Rue de l’église Place de la Halle Monbahus 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 62 17
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Découverte du sentier paysager de la butte de la Vierge de Monbahus
L’événement Découverte du sentier paysager de la butte de la Vierge de Monbahus Monbahus a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Coeur de Bastides