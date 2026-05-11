Soirée gourmande Cochon à la broche Monbahus
Soirée gourmande Cochon à la broche Monbahus samedi 27 juin 2026.
Monbahus
Soirée gourmande Cochon à la broche
Place de la Halle Monbahus Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Soirée organisée par la société de chasse de Monbahus.
Menu assiette de crudités & pâté cochon à la broche & pommes de terre grenailles tarte aux pommes
Pensez à amener vos assiettes et couverts.
Animation musicale assurée par Rock on the Road.
Soirée organisée par la société de chasse de Monbahus.
Menu assiette de crudités & pâté cochon à la broche & pommes de terre grenailles tarte aux pommes
Pensez à amener vos assiettes et couverts.
Animation musicale assurée par Rock on the Road. .
Place de la Halle Monbahus 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 08 81 90
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English : Soirée gourmande Cochon à la broche
Evening organized by the Monbahus hunting club.
Menu: assiette de crudités & pâté cochon à la broche & pommes grenailles tarte aux pommes
Please bring your own plates and cutlery.
Musical entertainment provided by Rock on the Road.
L’événement Soirée gourmande Cochon à la broche Monbahus a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Coeur de Bastides
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