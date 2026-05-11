Monbahus

Soirée gourmande Cochon à la broche

Place de la Halle Monbahus Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Soirée organisée par la société de chasse de Monbahus.

Menu assiette de crudités & pâté cochon à la broche & pommes de terre grenailles tarte aux pommes

Pensez à amener vos assiettes et couverts.

Animation musicale assurée par Rock on the Road.

Soirée organisée par la société de chasse de Monbahus.

Menu assiette de crudités & pâté cochon à la broche & pommes de terre grenailles tarte aux pommes

Pensez à amener vos assiettes et couverts.

Animation musicale assurée par Rock on the Road. .

Place de la Halle Monbahus 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 08 81 90

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English : Soirée gourmande Cochon à la broche

Evening organized by the Monbahus hunting club.

Menu: assiette de crudités & pâté cochon à la broche & pommes grenailles tarte aux pommes

Please bring your own plates and cutlery.

Musical entertainment provided by Rock on the Road.

L’événement Soirée gourmande Cochon à la broche Monbahus a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Coeur de Bastides