Soirée champêtre Monbahus
Soirée champêtre Monbahus vendredi 3 juillet 2026.
Monbahus
Soirée champêtre
Place du village Monbahus Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Soirée champêtre avec grillades et bonne humeur suivi du feu de la Saint Jean
Soirée champêtre avec grillades et bonne humeur suivi du feu de la Saint Jean .
Place du village Monbahus 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesmonbahus@gmail.com
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English : Soirée champêtre
Country evening with grilled meats and good cheer followed by a Saint John’s bonfire
L’événement Soirée champêtre Monbahus a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Coeur de Bastides
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