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Soirée champêtre Monbahus

Soirée champêtre Monbahus

Soirée champêtre Monbahus vendredi 3 juillet 2026.

Adresse : Place du village

Ville : 47290 Monbahus

Département : Lot-et-Garonne

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Monbahus

Soirée champêtre

Place du village Monbahus Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:30:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Soirée champêtre avec grillades et bonne humeur suivi du feu de la Saint Jean
Soirée champêtre avec grillades et bonne humeur suivi du feu de la Saint Jean   .

Place du village Monbahus 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   comitedesfetesmonbahus@gmail.com

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English : Soirée champêtre

Country evening with grilled meats and good cheer followed by a Saint John’s bonfire

L’événement Soirée champêtre Monbahus a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Coeur de Bastides

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