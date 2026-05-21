Monbahus

Soirée champêtre

Place du village Monbahus Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:30:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Soirée champêtre avec grillades et bonne humeur suivi du feu de la Saint Jean

Soirée champêtre avec grillades et bonne humeur suivi du feu de la Saint Jean .

Place du village Monbahus 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesmonbahus@gmail.com

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English : Soirée champêtre

Country evening with grilled meats and good cheer followed by a Saint John’s bonfire

L’événement Soirée champêtre Monbahus a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Coeur de Bastides