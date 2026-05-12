50 ans de l’AS Monbahus Stade Henri Sauvaud Monbahus
50 ans de l’AS Monbahus Stade Henri Sauvaud Monbahus samedi 6 juin 2026.
Monbahus
50 ans de l’AS Monbahus
Stade Henri Sauvaud Impasse du Stade Monbahus Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 18:50:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
L’ASM fête ses 50 ans ! 50 ans de football, de passion et d’amitié ! Venez fêter ça avec nous !
Menu adulte assiette melon & jambon magret, frites glace
Menu enfant assiette melon & jambon saucisses, frites glace
Pensez à apporter vos couverts. Sans réservation.
Feu d’artifice à 23h30
L’ASM fête ses 50 ans ! 50 ans de football, de passion et d’amitié !
Venez fêter ça avec nous !
Ouvert à tous !
Menu adulte assiette melon & jambon magret, frites glace
Menu enfant assiette melon & jambon saucisses, frites glace
Pensez à apporter vos couverts. Sans réservation.
Feu d’artifice à 23h30 .
Stade Henri Sauvaud Impasse du Stade Monbahus 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine silvabea698@icloud.com
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English : 50 ans de l’AS Monbahus
ASM celebrates its 50th anniversary! 50 years of soccer, passion and friendship! Come and celebrate with us!
Adult menu: melon & ham plate duck breast, French fries ice cream
Children’s menu: melon & ham plate sausages, French fries ice cream
Please bring your own cutlery. No reservation required.
Fireworks at 11:30pm
L’événement 50 ans de l’AS Monbahus Monbahus a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Coeur de Bastides
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