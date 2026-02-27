4ème Rando de la châtaigne La via de las chastenhas Square Marcel Thoumieux Coussac-Bonneval
Square Marcel Thoumieux Rue François Cainaud Coussac-Bonneval Haute-Vienne
Trois boucles sont proposées une de 9,3 km, une de 10,3 et une de 13,1, empruntant le très joli chemin du kaolin,accessible à tous, et une balade contée de 2,5 km dans la châtaigneraie (dès 8 ans).
Lors d’un ravitaillement chez un castanéiculteur, petits et grands pourront découvrir son travail et les outils à sa disposition pour ramasser les châtaignes.
De retour au village de la châtaigne, avec sa cabane de feuillardier, les marcheurs pourront se restaurer et déguster la châtaigne dans tous ses états.
Des exposants vendront des produits issus de la châtaigne et des artisans présenteront différentes utilisation du châtaignier.
Des ateliers de construction (nichoirs chauve-souris, mésanges), ainsi que Nature et conte (sous la cabane du Père Castor) seront organisés.
Exposition de champignons par les Gabbrophiles de la forêt d’Epagne. .
Square Marcel Thoumieux Rue François Cainaud Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 74 04 42 coussac.randos@gmail.com
