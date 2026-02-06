4ÈMES JOURNÉES D’UROLOGIE DU LANGUEDOC Montpellier
4ÈMES JOURNÉES D’UROLOGIE DU LANGUEDOC Montpellier vendredi 9 octobre 2026.
4ÈMES JOURNÉES D’UROLOGIE DU LANGUEDOC
Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-09
De la science, des échanges, de la convivialité, des experts locaux et nationaux …
.
Montpellier 34000 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Science, exchanges, conviviality, local and national experts…
L’événement 4ÈMES JOURNÉES D’UROLOGIE DU LANGUEDOC Montpellier a été mis à jour le 2026-02-02 par 34 OT MONTPELLIER