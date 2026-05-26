5 ans des Franciscaines Les Franciscaines à vos oreilles SANEF 107.7 en direct Deauville

Deauville

5 ans des Franciscaines Les Franciscaines à vos oreilles SANEF 107.7 en direct

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-07-10 14:00:00

Date(s) :

2026-07-10

À l’occasion de son 5ᵉ anniversaire, Les Franciscaines accueille un plateau radio exceptionnel. Quatre heures d’émission durant lesquelles la richesse culturelle et touristique de la Normandie est mise à l’honneur.

À l’occasion de son 5ᵉ anniversaire, Les Franciscaines accueille un plateau radio exceptionnel. Quatre heures d’émission durant lesquelles la richesse culturelle et touristique de la Normandie est mise à l’honneur.

Cette émission spéciale, avec le partenaire historique des Franciscaines, la SANEF, revient sur les temps forts des festivités et de la programmation culturelle, notamment les expositions en cours, dont celle dédiée à Normandie Impressionniste en hommage au centenaire de la disparition de Claude Monet. Une édition qui propose un dialogue entre ses œuvres et celles d’artistes contemporains à travers le territoire normand, en lien avec l’exposition Claude Monet, des jardins en héritage.

Pour s’immerger davantage dans ce lieu prestigieux des Franciscaines, un globe-reporter fait vivre l’événement de l’intérieur, entouré d’invités prestigieux. L’émission évoque également les incontournables touristiques de l’été en Normandie et sensibilise aux enjeux de la sécurité routière lors des départs en vacances. Enfin, un week-end à la mer pour deux personnes est à gagner en direct, comprenant la visite des expositions, des expériences culturelles et l’hébergement. .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 5 ans des Franciscaines Les Franciscaines à vos oreilles SANEF 107.7 en direct

To mark its 5ᵉ anniversary, Les Franciscaines is hosting an exceptional radio set. Four hours of broadcasts during which the cultural and tourist wealth of Normandy is highlighted.

L’événement 5 ans des Franciscaines Les Franciscaines à vos oreilles SANEF 107.7 en direct Deauville a été mis à jour le 2026-05-21 par OT SPL Deauville