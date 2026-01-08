5 ème cyclo Paris Nice 2026 Le Grand-Bornand

5 ème cyclo Paris Nice 2026

Les coureurs emprunteront le col de la Colombière avant de redescendre jusqu’au Grand-Bornand Le Grand-Bornand Haute-Savoie

Début : 2026-06-23

fin : 2026-06-23

2026-06-23

La 5ème du Paris-Nice cyclo 2026, entre Morzine et Les Saisies, passera par le Grand-Bornand. Les coureurs emprunteront le col de la Colombière avant de faire une halte pour un ravitaillement place de la Grenette.

Les coureurs emprunteront le col de la Colombière avant de redescendre jusqu’au Grand-Bornand Le Grand-Bornand 74450 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 02 78 00 infos@legrandbornand.com

English : 5th Paris-Nice Cycle Race 2026

The fifth stage of the 2026 Paris-Nice cycling race, between Morzine and Les Saisies, will pass through Le Grand-Bornand. The riders will take the Col de la Colombière before stopping for refreshments at place de la Grenette.

