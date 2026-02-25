Carnets d’Alpage 5ème rencontres du croquis en montagne

Le Grand-Bornand Le Grand-Bornand Haute-Savoie

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-30

Carnets d’Alpage, rencontres du croquis en montagne, est de retour au Grand-Bornand pour une 5ème édition concoctée par le trio d’artistes-croqueurs Pierre Amoudry, Vincent Desplanche et Luc Perillat.

English : Carnets d’Alpage: 5th Mountain Sketch Meeting

Carnets d’Alpage, the mountain sketching event, is back in Le Grand-Bornand for its 5th edition, organised by the trio of artist-sketchers Pierre Amoudry, Vincent Desplanche and Luc Perillat.

