Carnets d’Alpage 5ème rencontres du croquis en montagne Le Grand-Bornand
Carnets d’Alpage 5ème rencontres du croquis en montagne Le Grand-Bornand samedi 25 juillet 2026.
Carnets d’Alpage 5ème rencontres du croquis en montagne
Le Grand-Bornand Le Grand-Bornand Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-25
Carnets d’Alpage, rencontres du croquis en montagne, est de retour au Grand-Bornand pour une 5ème édition concoctée par le trio d’artistes-croqueurs Pierre Amoudry, Vincent Desplanche et Luc Perillat.
.
Le Grand-Bornand Le Grand-Bornand 74450 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 02 78 00 infos@legrandbornand.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Carnets d’Alpage: 5th Mountain Sketch Meeting
Carnets d’Alpage, the mountain sketching event, is back in Le Grand-Bornand for its 5th edition, organised by the trio of artist-sketchers Pierre Amoudry, Vincent Desplanche and Luc Perillat.
L’événement Carnets d’Alpage 5ème rencontres du croquis en montagne Le Grand-Bornand a été mis à jour le 2026-02-23 par Le Grand-Bornand Tourisme