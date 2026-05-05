Visite de la Maison de la Valérie, La Maison de la Valérie, Le Grand-Bornand
Visite de la Maison de la Valérie, La Maison de la Valérie, Le Grand-Bornand samedi 27 juin 2026.
Visite de la Maison de la Valérie 27 et 28 juin La Maison de la Valérie Haute-Savoie
Entrée gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00
Riches de plus de 3 000 objets, les collections de la Maison du patrimoine sont précieusement conservées à la Maison de la Valérie. Pendant ces journées d’ouverture exceptionnelles, les bénévoles de l’Association du Patrimoine bornandin, gestionnaires des collections, vous accueillent sur place pour partager leur passion de l’histoire et du patrimoine local. Grâce à eux, vous découvrirez ces objets qui nous racontent le quotidien de nos ancêtres, ainsi que les coulisses et le fonctionnement des réserves d’un musée.
La Maison de la Valérie 280 route de Villavit, 74450 Le Grand-Bornand Le Grand-Bornand 74450 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
A La Valérie, vous découvrirez comment fonctionnent les réserves d’un musée et où sont conservés les objets qui ne sont pas en exposition. musée réserve
Association du Patrimoine bornandin
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