Visite guidée du village du Grand Bornand, La Maison du patrimoine 74450 Le Grand Bornand, Le Grand-Bornand

Visite guidée du village du Grand Bornand Samedi 27 juin, 16h00 La Maison du patrimoine 74450 Le Grand Bornand Haute-Savoie

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T16:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T16:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:30:00+02:00

Lorsqu’on évoque le Grand-Bornand, on pense à son église, sa place de la Grenette, ses maisons en épicéa et ses rues pluricentenaires. Mais il existe d’autres détails, moins connus et plus discrets, que nous vous proposons de venir découvrir à travers notre visite guidée inédite.

La Maison du patrimoine 74450 Le Grand Bornand 305, route de la patinoire Le Grand-Bornand 74450 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.patrimoine-legrandbornand.com/booking?redirectionUrl=0&cid=6&target=_top&MOTEUR_TYPES_PRESTATAIRE=MOTEUR_VISITES&action=result&type_prestataire=V&type_recherche=AUCUNE&sans_dates=1&personnes=1 »}]

Les 28e Journées du patrimoine de pays seront l’occasion de découvrir les recoins et les détails cachés du village du Grand-Bornand. tradition visite

Le Grand Bornand Tourisme