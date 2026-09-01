50 ans, ça se fête ! Châteauroux
mercredi 23 septembre 2026 · Châteauroux
Informations pratiques
Châteauroux
50 ans, ça se fête !
31 Rue Eugène Delacroix Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-23 10:00:00
fin : 2026-09-23 17:00:00
Date(s) :
2026-09-23
La bibliothèque Saint-Jean vous ouvre ses portes pour célébrer ses 50 ans !
Pour les plus jeunes, projections de courts-métrages en matinée et lecture d’histoires l’après-midi.
À partir de 15h, enfants et adultes sont invités à venir décorer les vitres de la bibliothèque pour y laisser leurs pattes d’artistes !
En partenariat avec l’association 55 et plus, venez apprendre à tricoter des bonnets pour les Petits Frères des Pauvres l’après-midi, pour petits, grands, débutants et experts en la matière ! .
31 Rue Eugène Delacroix Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 55
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English :
Une plume à soi: performance-reading by the Les 2 Lucioles company.
Lucile Barre, actress (trained at the Artefact school, Paris) and Jérôme Perret, actor (from the Conservatoire d’art dramatique d’Orléans).
L’événement 50 ans, ça se fête ! Châteauroux a été mis à jour le 2026-08-25 par BERRY
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