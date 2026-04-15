« 50 ans d’antiquité et d’archéologie dans l’art d’aujourd’hui »- Conférence par Annaïg CAILLAUD Lundi 27 avril, 14h30 Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Loire-Atlantique

Gratuit pour les étudiants, adhérents à l’UP (sur présentation de la carte 2025-2026), Carte Blanche, personnels de Nantes Université et scolaires. 8€ tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-27T14:30:00+02:00 – 2026-04-27T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-27T14:30:00+02:00 – 2026-04-27T16:00:00+02:00

Des péplums aux œuvres d’art extrême-contemporain, l’Antiquité nourrit un imaginaire collectif en suscitant fascination et fantasme. Depuis la deuxième moitié du 20e siècle jusqu’à aujourd’hui on la retrouve en masse au cinéma, dans la bande dessinée ou les clips musicaux mais aussi dans les galeries d’art. Comment cette antiquité baignée par la pop culture de ces 50 dernières années façonne-t-elle l’imaginaire artistique de demain ? Cette conférence sera l’occasion originale de “revoir nos classiques” à travers un regard contemporain.

Annaïg Caillaud est Docteure de l’EHESS qualifiée MCF, et enseignante-chercheuse vacataire à Nantes Université. Formatrice théorique et conférencière libérale, elle est spécialiste des mondes antiques et experte des céramiques attiques archaïques et classiques. Elle explore avec plaisir une grande diversité de thématiques en histoire de l’art, de l’Antiquité au XXe siècle, notamment au sein de l’Association Artaban.

Amphi Kerneis (Fac de Médecine) 1 rue Bias, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.univ-nantes.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « univ-perm@univ-nantes.fr »}]

Conférence de l’Université permanente conférence archéologie

exposition strates à Nantes ©Françoise Vanneraud