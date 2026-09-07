50 ans de patrimoine photographique. Regards de l’Inventaire général du patrimoine culturel, Archives départementales de L’aisne, Laon

Informations pratiques

50 ans de patrimoine photographique. Regards de l’Inventaire général du patrimoine culturel Samedi 19 septembre, 14h00 Archives départementales de L’aisne Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Cette exposition de photographies invite à découvrir le patrimoine des Hauts-de-France dans toute sa diversité. Issues du fonds de l’Inventaire général du patrimoine culturel des Hauts-de-France constitué en 1979 et toujours enrichi aujourd’hui, les photographies d’Inventaire sont considérées comme un outil scientifique majeur de documentation et d’analyse, mais aussi de transmission et de construction du regard et de la mémoire collective de notre patrimoine.

L’exposition est accessible librement et gratuitement à tous les visiteurs, sans nécessité de réservation. Une médiatrice du service de l’Inventaire sera présente sur place pendant toute la durée de l’événement pour apporter des explications aux visiteurs qui le souhaitent.

Archives départementales de L’aisne Avenue du Maréchal Foch, 02000 Laon, France Laon 02000 Semilly Aisne Hauts-de-France +33323246147 http://archives.aisne.fr Les Archives départementales de l’Aisne conservent près de 25 kilomètres linéaires de documents du IXe siècle à nos jours. Ces collections sont le fruit d’une histoire multiséculaire et mouvementée. Bus Ligne 1 : arrêt Foch

Cette exposition de photographies invite à découvrir le patrimoine des Hauts-de-France dans toute sa diversité. Issues du fonds de l’Inventaire général du patrimoine culturel des Hauts-de-France en …

© Région Hauts-de-France – Inventaire général du patrimoine culturel