50 ans du sictom Nord Allier Sictom Nord Allier Chézy
samedi 26 septembre 2026 · Sictom Nord Allier · Chézy
Informations pratiques
Chézy
50 ans du sictom Nord Allier
Sictom Nord Allier D779 Chézy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Cette année le sictom Nord-Allier fête ses 50 ans. Afin de mettre en lumière toutes ces années d’engagement, une journée portes ouvertes est organisée.
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Sictom Nord Allier D779 Chézy 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 77 19 communication@sictomnordallier.fr
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English :
This year, Sictom Nord-Allier is celebrating its 50th anniversary. To highlight all these years of dedication, an open house is being held.
L’événement 50 ans du sictom Nord Allier Chézy a été mis à jour le 2026-07-29 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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