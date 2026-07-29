50 ans du sictom Nord Allier Sictom Nord Allier Chézy

Informations pratiques

Chézy

50 ans du sictom Nord Allier

Sictom Nord Allier D779 Chézy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Cette année le sictom Nord-Allier fête ses 50 ans. Afin de mettre en lumière toutes ces années d’engagement, une journée portes ouvertes est organisée.

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Sictom Nord Allier D779 Chézy 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 77 19 communication@sictomnordallier.fr

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English :

This year, Sictom Nord-Allier is celebrating its 50th anniversary. To highlight all these years of dedication, an open house is being held.

L’événement 50 ans du sictom Nord Allier Chézy a été mis à jour le 2026-07-29 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région