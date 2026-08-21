Informations pratiques

Chézy

JEP Oeuvre de street art

20 route de l’Ozon Chézy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Au centre du parc de Chézy, dans la bourg se trouve une oeuvre de l’artiste Zeso, street artiste de Lurcy Lévis.

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20 route de l’Ozon Chézy 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes mairie@chezy-allier.fr

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English :

In the center of Chézy Park, in the town, there is a work by the artist Zeso, a street artist from Lurcy-Lévis.

L’événement JEP Oeuvre de street art Chézy a été mis à jour le 2026-08-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région