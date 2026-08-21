JEP Découverte du patrimoine bâti rural de la fin du XVIIIème siècle Centre du bourg Chézy
samedi 19 septembre 2026 · Centre du bourg · Chézy
Informations pratiques
Chézy
JEP Découverte du patrimoine bâti rural de la fin du XVIIIème siècle
Centre du bourg 3 route de l’Ozon Chézy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Au centre du bourg de Chézy se trouve une maison à pans-de-bois, témoin de l’architecture de la Sologne Bourbonnaise du XVIIIème siècle.
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Centre du bourg 3 route de l’Ozon Chézy 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes mairie@chezy-allier.fr
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English :
In the center of the village of Chézy stands a half-timbered house, a testament to the 18th-century architecture of the Sologne Bourbonnaise region.
L’événement JEP Découverte du patrimoine bâti rural de la fin du XVIIIème siècle Chézy a été mis à jour le 2026-08-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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