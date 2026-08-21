JEP Découverte du patrimoine bâti rural de la fin du XVIIIème siècle Centre du bourg Chézy

Informations pratiques

Chézy

JEP Découverte du patrimoine bâti rural de la fin du XVIIIème siècle

Centre du bourg 3 route de l’Ozon Chézy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Au centre du bourg de Chézy se trouve une maison à pans-de-bois, témoin de l’architecture de la Sologne Bourbonnaise du XVIIIème siècle.

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Centre du bourg 3 route de l’Ozon Chézy 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes mairie@chezy-allier.fr

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English :

In the center of the village of Chézy stands a half-timbered house, a testament to the 18th-century architecture of the Sologne Bourbonnaise region.

L’événement JEP Découverte du patrimoine bâti rural de la fin du XVIIIème siècle Chézy a été mis à jour le 2026-08-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région