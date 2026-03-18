500 Nocturnes

Niederentzen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-25 18:00:00

fin : 2026-09-25 23:00:00

Date(s) :

2026-09-25 2026-09-26 2026-09-27

Vivez un week-end de rêve aux 500 Nocturnes, le plus grand évènement du sport automobile du Grand Est !

Dans votre billet du samedi 26 septembre 2026 = LA COURSE

– Accès à l’événement de 17h à 2h accès libre au centre du circuit avec expositions de voiture, boutique, stands d’exposition, terrasse commune en bord de piste

– Accès à la grille de départ accès avant et après la course photos avec les écuries de course (pilotes, véhicules sur la piste & grid girls)

– Accès aux différents points de vue tribune et butte spectateurs pour suivre la course de nuit + accès libre à la PitLane (voie des stands) avant le départ

– Accès à la fin de la course grille d’arrivée avec feux d’artifice + cérémonie de podium

Dans votre billet = LA GRILLE DE DEPART

– Accès exclusif à la grille de départ accès libre et privilégié pendant 1 heure.

– Immersion unique au cœur de l’action avant le départ de la course rencontrez les pilotes, voir les véhicules de près sur la piste.

– L’adrénaline de la course regardez les derniers réglages de course, les expositions et animations sur piste.

Dans votre billet 10H D’ANIMATIONS

– Accès à toutes les animations profitez de la scène d’animations pendant 10H00 non-stop avec de nombreux artistes et des groupes + exposition de véhicules.

– Au cœur des animations dj officiel RedBull, des concerts live, cabaret du Paradis des Sources, défilés de lingerie, hows acrobatiques et déambulateurs.

– Pour créer des souvenirs photobooth avec tirage physique et digital, feux d’artifice, jeux concours sur place. Libre de droits photos & vidéos.

Dans votre billet PRESTATIONS INCLUSES

– Boissons en open bar toutes les boissons incluses (softs, alcools bière, crémant, vins) dès l’ouverture de l’événement.

– Infrastructures à votre disposition plusieurs bars à votre disposition sur tout le circuit. Egalement un village de restauration à votre disposition pour vous restaurer.

————————-

La nouveauté 2026 = le WARM UP NIGHT

Le vendredi 25 septembre 2026 de 18h à 23h

IMMERSION TOTALE

Accès inédit au centre du circuit pour découvrir les équipes et voitures en pleine préparation.

ESSAIS LIBRES ET RENCONTRES

Assistez aux entraînements de nuit des écuries de course en bord de piste et rencontrez les pilotes.

SOIRÉE COMPLÈTE

Animations, DJ Set et ambiance unique pour profiter d’un moment festif sur le circuit, la veille des 500 Nocturnes. .

Niederentzen 68127 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 99 04 info@anneau-du-rhin.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 500 Nocturnes Niederentzen a été mis à jour le 2026-03-18 par Centre Haut-Rhin Ensisheim