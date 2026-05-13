Niederentzen

13ème Super Slalom de l’Anneau du Rhin

Niederentzen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-11-11 09:00:00

fin : 2026-11-11 18:00:00

Date(s) :

2026-11-11

Le 13ème Super Slalom de l’Anneau du Rhin est une compétition comptant pour la Coupe de France des Slaloms.

Elle se déroulera sur un parcours de 1999m soit deux tours sur le Circuit de l’Anneau du Rhin à Biltzheim.

* 1ère manche le 11 novembre 2026 de 9h15 à 10h30

* 2ème manche le 11 novembre 2026 de 10h45 à 12h

* 3ème manche le 11 novembre 2026 de 13h30 à 15h15

Vous trouverez une buvette et une petite restauration sur place.

Venez nombreux à ce bel événement de compétition auto en Alsace ! 0 .

Niederentzen 68127 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 99 00 info@anneau-du-rhin.com

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English :

L’événement 13ème Super Slalom de l’Anneau du Rhin Niederentzen a été mis à jour le 2026-05-13 par Centre Haut-Rhin Ensisheim