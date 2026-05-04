Niederentzen

Compétiton motos WERC Anneau du Rhin

Niederentzen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-05 09:00:00

fin : 2026-09-06 20:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Le WERC revient sur l’Anneau du Rhin à Blitzheim pour un week-end de course 100 % passion !

Ce championnat emblématique de la scène moto amateur réunit chaque année des pilotes venus de toute la France pour en découdre sur les plus beaux circuits du pays.

Au programme des courses intenses dans des catégories variées comme la Promotion Cup 600/1000, la Twin Cup, la Roadster Cup ou encore des épreuves d’endurance. L’Anneau du Rhin, avec son tracé technique et rapide, promet du spectacle à chaque virage.

Plus qu’un simple championnat, le WERC, c’est aussi une ambiance conviviale, un accès libre au paddock, et la possibilité de vivre la course au plus près des pilotes. .

Niederentzen 68127 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 99 04 info@anneau-du-rhin.com

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English :

L’événement Compétiton motos WERC Anneau du Rhin Niederentzen a été mis à jour le 2026-05-04 par Centre Haut-Rhin Ensisheim