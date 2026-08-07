Informations pratiques

Niederentzen

Journée Citoyenne

Rue Principale Niederentzen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 08:00:00

fin : 2026-09-12 14:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Parce que notre village est l’affaire de tous, nous vous donnons rendez-vous pour la Journée Citoyenne de Niederentzen !

Le temps d’une matinée, retrouvons-nous dans une ambiance conviviale pour réaliser ensemble de nombreux projets au service de notre commune

* entretien des espaces verts

* peinture

* petits travaux de maçonnerie

* entretien des espaces collectifs

* préparation du repas… et bien d’autres encore !

Chacun peut participer selon ses envies, ses compétences et ses disponibilités.

L’essentiel est de partager un moment de solidarité et de convivialité.

À l’issue de la matinée, la commune aura le plaisir d’offrir à tous les participants un repas convivial, pour poursuivre ce beau moment d’échange et de partage.

Ensemble, faisons de cette édition une nouvelle réussite ! 0 .

Rue Principale Niederentzen 68127 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 45 52 mairie@niederentzen.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journée Citoyenne Niederentzen a été mis à jour le 2026-08-07 par Centre Haut-Rhin Ensisheim