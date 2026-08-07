Journée Citoyenne Niederentzen
samedi 12 septembre 2026 · Niederentzen
Informations pratiques
Niederentzen
Journée Citoyenne
Rue Principale Niederentzen Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 08:00:00
fin : 2026-09-12 14:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Parce que notre village est l’affaire de tous, nous vous donnons rendez-vous pour la Journée Citoyenne de Niederentzen !
Le temps d’une matinée, retrouvons-nous dans une ambiance conviviale pour réaliser ensemble de nombreux projets au service de notre commune
* entretien des espaces verts
* peinture
* petits travaux de maçonnerie
* entretien des espaces collectifs
* préparation du repas… et bien d’autres encore !
Chacun peut participer selon ses envies, ses compétences et ses disponibilités.
L’essentiel est de partager un moment de solidarité et de convivialité.
À l’issue de la matinée, la commune aura le plaisir d’offrir à tous les participants un repas convivial, pour poursuivre ce beau moment d’échange et de partage.
Ensemble, faisons de cette édition une nouvelle réussite ! 0 .
Rue Principale Niederentzen 68127 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 45 52 mairie@niederentzen.fr
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English :
L’événement Journée Citoyenne Niederentzen a été mis à jour le 2026-08-07 par Centre Haut-Rhin Ensisheim
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