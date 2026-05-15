Le Warn Up Night 500 Nocturnes Niederentzen
Le Warn Up Night 500 Nocturnes Niederentzen vendredi 25 septembre 2026.
Niederentzen
Le Warn Up Night 500 Nocturnes
Niederentzen Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-25 18:00:00
fin : 2026-09-25 23:00:00
Date(s) :
2026-09-25
Vivez un week-end de rêve aux 500 Nocturnes, le plus grand évènement du sport automobile du Grand Est !
La course et les animations auront lieu le samedi 26 septembre 2026, de 17h à 2h.
La nouveauté 2026 pour les 500 Nocturnes = le WARM UP NIGHT
Le vendredi 25 septembre 2026 de 18h à 23h
IMMERSION TOTALE
Accès inédit au centre du circuit pour découvrir les équipes et voitures en pleine préparation.
ESSAIS LIBRES ET RENCONTRES
Assistez aux entraînements de nuit des écuries de course en bord de piste et rencontrez les pilotes.
SOIRÉE COMPLÈTE
Animations, DJ Set et ambiance unique pour profiter d’un moment festif sur le circuit, la veille des 500 Nocturnes .
Niederentzen 68127 Haut-Rhin Grand Est +33 9 74 74 59 65 iinfo@500nocturnes.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Le Warn Up Night 500 Nocturnes Niederentzen a été mis à jour le 2026-05-15 par Centre Haut-Rhin Ensisheim
À voir aussi à Niederentzen (Haut-Rhin)
- Trophée Cycliste Cannondale 6h de l’Anneau du Rhin Niederentzen 6 juin 2026
- La DriftCup Le rendez-vous des passionnés de drift Niederentzen 12 juin 2026
- Compétiton motos WERC Anneau du Rhin Niederentzen 5 septembre 2026
- Les 30 ans de l’Anneau du Rhin Niederentzen 12 septembre 2026
- 500 Nocturnes Niederentzen 26 septembre 2026