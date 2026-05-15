Niederentzen

Le Warn Up Night 500 Nocturnes

Niederentzen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-25 18:00:00

fin : 2026-09-25 23:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Vivez un week-end de rêve aux 500 Nocturnes, le plus grand évènement du sport automobile du Grand Est !

La course et les animations auront lieu le samedi 26 septembre 2026, de 17h à 2h.

La nouveauté 2026 pour les 500 Nocturnes = le WARM UP NIGHT

Le vendredi 25 septembre 2026 de 18h à 23h

IMMERSION TOTALE

Accès inédit au centre du circuit pour découvrir les équipes et voitures en pleine préparation.

ESSAIS LIBRES ET RENCONTRES

Assistez aux entraînements de nuit des écuries de course en bord de piste et rencontrez les pilotes.

SOIRÉE COMPLÈTE

Animations, DJ Set et ambiance unique pour profiter d’un moment festif sur le circuit, la veille des 500 Nocturnes .

Niederentzen 68127 Haut-Rhin Grand Est +33 9 74 74 59 65 iinfo@500nocturnes.com

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English :

L’événement Le Warn Up Night 500 Nocturnes Niederentzen a été mis à jour le 2026-05-15 par Centre Haut-Rhin Ensisheim