50ème rallye Ronde de la Durance et 7ème VHC Lambesc
samedi 26 septembre 2026 · Lambesc
Informations pratiques
Lambesc
50ème rallye Ronde de la Durance et 7ème VHC
Du samedi 26 au dimanche 27 septembre 2026 le samedi à partir de 13h25. Le dimanche à partir de 20h. Parkings des États Généraux et de l’école Van Gogh Lambesc Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-26
Une édition anniversaire sur laquelle l’équipe organisatrice aura travaillé pendant un an pour offrir un spectacle mémorable.
Surprises, animations, présence d’invités, parcours inédit, tout est réuni pour faire de cet événement un succès. 100 véhicules de compétition sont attendus pour parcourir près de 40 km de secteur chronométré avec le retour de la légendaire spéciale de Ste Anne. Des autos mythiques, des pilotes talentueux viendront ponctuer ce spectacle populaire.
Cet évènement draine depuis 50 ans les pilotes, copilotes, équipes spectateurs de toute la région et des régions voisines. La cinquantième ne manquera pas à cette tradition.
Spectateurs, passez de bons moments sur le parcours, mais surtout, respectez les consignes de sécurité et les indications des commissaires. Merci et bon week-end à toutes et à tous. .
Parkings des États Généraux et de l’école Van Gogh Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 50 44 36
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English :
An anniversary edition that the organizing team has been working on for a year to put on a memorable show.
L’événement 50ème rallye Ronde de la Durance et 7ème VHC Lambesc a été mis à jour le 2026-08-11 par Maison du Tourisme de Lambesc
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