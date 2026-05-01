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51ème foire au mouton Haut-Bocage

51ème foire au mouton Haut-Bocage lundi 18 mai 2026.

Adresse : Place de l'église

Ville : 03190 Haut-Bocage

Département : Allier

Début : lundi 18 mai 2026

Fin : lundi 18 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Haut-Bocage

51ème foire au mouton

Place de l’église Haut-Bocage Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 10:00:00
fin : 2026-05-18

Date(s) :
2026-05-18

51ème foire au mouton de Louroux-Hodement
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Place de l’église Haut-Bocage 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 36 39 04 

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English :

51st Louroux-Hodement sheep fair

L’événement 51ème foire au mouton Haut-Bocage a été mis à jour le 2026-04-30 par Montluçon Tourisme

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