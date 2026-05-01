Haut-Bocage

51ème foire au mouton

Place de l’église Haut-Bocage Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 10:00:00

fin : 2026-05-18

Date(s) :

2026-05-18

51ème foire au mouton de Louroux-Hodement

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Place de l’église Haut-Bocage 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 36 39 04

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English :

51st Louroux-Hodement sheep fair

L’événement 51ème foire au mouton Haut-Bocage a été mis à jour le 2026-04-30 par Montluçon Tourisme