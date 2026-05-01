51ème foire au mouton Haut-Bocage
51ème foire au mouton Haut-Bocage lundi 18 mai 2026.
Haut-Bocage
51ème foire au mouton
Place de l’église Haut-Bocage Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 10:00:00
fin : 2026-05-18
Date(s) :
2026-05-18
51ème foire au mouton de Louroux-Hodement
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Place de l’église Haut-Bocage 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 36 39 04
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English :
51st Louroux-Hodement sheep fair
L’événement 51ème foire au mouton Haut-Bocage a été mis à jour le 2026-04-30 par Montluçon Tourisme