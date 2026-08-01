5e Festival Pleins Feux > Concert pop folk Rue de la Grotte Thèreval
samedi 29 août 2026 · Rue de la Grotte · Thèreval
Informations pratiques
Thèreval
5e Festival Pleins Feux > Concert pop folk
Rue de la Grotte HEBECREVON Thèreval Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:30:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Abisko.
Un voyage musical, au delà des frontières et des océans.
Gratuit, en accès libre et ouvert à tous !
Concert en plein air, pensez à apporter vos plaids !!!
Possibilité de pique-niquer.
Buvette et food truck. .
Rue de la Grotte HEBECREVON Thèreval 50180 Manche Normandie +33 6 37 79 07 98 bouillonnantvalthere@gmail.com
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English : 5e Festival Pleins Feux > Concert pop folk
L’événement 5e Festival Pleins Feux > Concert pop folk Thèreval a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Saint-Lô
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