5e Festival Pleins Feux > Concert musique Klezmer Rue de la Grotte Thèreval

Informations pratiques

Thèreval

5e Festival Pleins Feux > Concert musique Klezmer

Rue de la Grotte HEBECREVON Thèreval Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Les Einergumentsh.

Au son de la musique Klezmer et des Balkans.

Gratuit, en accès libre et ouvert à tous !

Concert en plein air, pensez à apporter vos plaids !!!

Possibilité de pique-niquer.

Buvette et food truck. .

Rue de la Grotte HEBECREVON Thèreval 50180 Manche Normandie +33 6 37 79 07 98 bouillonnantvalthere@gmail.com

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English : 5e Festival Pleins Feux > Concert musique Klezmer

L’événement 5e Festival Pleins Feux > Concert musique Klezmer Thèreval a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Saint-Lô