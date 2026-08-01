UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Thèreval

5e Festival Pleins Feux > Concert indie rock Rue de la Grotte Thèreval

samedi 22 août 2026 · Rue de la Grotte · Thèreval

5e Festival Pleins Feux > Concert indie rock Rue de la Grotte Thèreval

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Rue de la Grotte
Adresse
HEBECREVON
Ville
50180 Thèreval
Département
Manche
Tarif

Thèreval

5e Festival Pleins Feux > Concert indie rock

Rue de la Grotte HEBECREVON Thèreval Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Shape.
Faire chanter l’été au son des guitares.
Gratuit, en accès libre et ouvert à tous !
Concert en plein air, pensez à apporter vos plaids !!!

Possibilité de pique-niquer.
Buvette et food truck.   .

Rue de la Grotte HEBECREVON Thèreval 50180 Manche Normandie +33 6 37 79 07 98  bouillonnantvalthere@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 5e Festival Pleins Feux > Concert indie rock

L’événement 5e Festival Pleins Feux > Concert indie rock Thèreval a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Saint-Lô

À voir aussi à Thèreval (Manche)