5e Festival Pleins Feux Rue de la Grotte Thèreval

samedi 22 août 2026 · Rue de la Grotte · Thèreval

Informations pratiques

Thèreval

5e Festival Pleins Feux

Rue de la Grotte HEBECREVON Thèreval Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-22

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-22

Rendez-vous du 22 au 29 août prochain à Théreval pour PLEINS FEUX par Bouillonnant Valthère !

Au programme ateliers, cuissons four à pain, pique-niques, spectacles concerts !

Ateliers artistiques et créatifs du 24 au 28 cuisine, couture, fabrication de cordes, initiation au cyanotype et fabrication de lanternes papiers 14h ou 16h Réservation obligatoire au 06 37 79 07 98.

Samedi 22 et 29 août Spectacle, pique-nique et concerts de 18h à 22h.

Gratuit et ouvert à tous. .

Rue de la Grotte HEBECREVON Thèreval 50180 Manche Normandie +33 6 37 79 07 98 bouillonnantvalthere@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 5e Festival Pleins Feux

L’événement 5e Festival Pleins Feux Thèreval a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Saint-Lô