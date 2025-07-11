5e symphonie Beethoven Les Quinconces Le Mans

5e symphonie Beethoven

Les Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe

Début : 2026-06-10 20:00:00

fin : 2026-06-10 20:40:00

2026-06-10

Orchestre national des Pays de la Loire

C’est sur les eaux agitées du romantisme allemand que l’Orchestre National des Pays de la Loire vous fera voguer cette saison, avec l’ouverture d’un opéra de Carl Maria von Weber, un concerto pour violon de Max Bruch et la cinquième symphonie de l’incontournable Ludwig von Beethoven. .

English :

Pays de la Loire National Orchestra

German :

Nationalorchester der Pays de la Loire

Italiano :

Orchestra nazionale del Pays de la Loire

Espanol :

Orquesta Nacional de los Países del Loira

