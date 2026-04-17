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5ème Balade des Vins de Vézelay Tharoiseau

5ème Balade des Vins de Vézelay Tharoiseau samedi 9 mai 2026.

Adresse : Tharoiseau et Saint-Père (89450)

Ville : 89450 Tharoiseau

Département : Yonne

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : Tarif enfant Tarif enfant

Tharoiseau

5ème Balade des Vins de Vézelay

Tharoiseau et Saint-Père (89450) Tharoiseau Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 16:30:00
fin : 2026-05-09 18:30:00

Date(s) :
2026-05-09

Balade d’environ 5 km, au départ de Tharoiseau à partir de 16 heures 30,
Trois étapes gourmandes avec dégustation de vins de Vézelay accompagnés d’amuse-bouche.
Rencontre avec les vignerons, lecture de paysage
Animations musicales et spécifique
Repas (sur réservation)   .

Tharoiseau et Saint-Père (89450) Tharoiseau 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 20 43 44  confrerievezelay@gmail.com

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English :

L’événement 5ème Balade des Vins de Vézelay Tharoiseau a été mis à jour le 2026-04-17 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne

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