5ème Balade des Vins de Vézelay Tharoiseau
5ème Balade des Vins de Vézelay Tharoiseau samedi 9 mai 2026.
Tharoiseau
5ème Balade des Vins de Vézelay
Tharoiseau et Saint-Père (89450) Tharoiseau Yonne
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 16:30:00
fin : 2026-05-09 18:30:00
Date(s) :
2026-05-09
Balade d’environ 5 km, au départ de Tharoiseau à partir de 16 heures 30,
Trois étapes gourmandes avec dégustation de vins de Vézelay accompagnés d’amuse-bouche.
Rencontre avec les vignerons, lecture de paysage
Animations musicales et spécifique
Repas (sur réservation) .
Tharoiseau et Saint-Père (89450) Tharoiseau 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 20 43 44 confrerievezelay@gmail.com
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English :
L’événement 5ème Balade des Vins de Vézelay Tharoiseau a été mis à jour le 2026-04-17 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne