Tharoiseau

5ème Balade des Vins de Vézelay

Tharoiseau et Saint-Père (89450) Tharoiseau Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 16:30:00

fin : 2026-05-09 18:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Balade d’environ 5 km, au départ de Tharoiseau à partir de 16 heures 30,

Trois étapes gourmandes avec dégustation de vins de Vézelay accompagnés d’amuse-bouche.

Rencontre avec les vignerons, lecture de paysage

Animations musicales et spécifique

Repas (sur réservation) .

Tharoiseau et Saint-Père (89450) Tharoiseau 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 20 43 44 confrerievezelay@gmail.com

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English :

L’événement 5ème Balade des Vins de Vézelay Tharoiseau a été mis à jour le 2026-04-17 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne