Balade des Vins de Vézelay 2026 Tharoiseau Tharoiseau
Balade des Vins de Vézelay 2026 Tharoiseau Tharoiseau samedi 9 mai 2026.
Tharoiseau
Balade des Vins de Vézelay 2026
Tharoiseau Balade des Vins de Vézelay 2026 Tharoiseau Yonne
Tarif : 23 – 23 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 19:00:00
fin : 2026-05-09 22:00:00
Date(s) :
2026-05-09
. Départ de Tharoiseau à partir de 16 heures 30 jusqu’à 18 h 20 , balade d’environ 5 km
. Trois étapes gourmandes rencontre avec les vignerons, lecture de paysage
. Dégustation de vins de Vézelay, animations musicales
. Repas du soir sur réservation (jusqu’au 3 mai) de 19 h jusqu’à 22 h environ .
Tharoiseau Balade des Vins de Vézelay 2026 Tharoiseau 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 20 43 44 confrerievezelay@gmail.com
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English : Balade des Vins de Vézelay 2026
L’événement Balade des Vins de Vézelay 2026 Tharoiseau a été mis à jour le 2026-04-14 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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