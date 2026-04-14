Balade des Vins de Vézelay 2026 Tharoiseau Tharoiseau

Tharoiseau

Balade des Vins de Vézelay 2026

Tharoiseau Balade des Vins de Vézelay 2026 Tharoiseau Yonne

Tarif : 23 – 23 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 19:00:00

fin : 2026-05-09 22:00:00

Date(s) :

2026-05-09

. Départ de Tharoiseau à partir de 16 heures 30 jusqu’à 18 h 20 , balade d’environ 5 km

. Trois étapes gourmandes rencontre avec les vignerons, lecture de paysage

. Dégustation de vins de Vézelay, animations musicales

. Repas du soir sur réservation (jusqu’au 3 mai) de 19 h jusqu’à 22 h environ .

Tharoiseau Balade des Vins de Vézelay 2026 Tharoiseau 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 20 43 44 confrerievezelay@gmail.com

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English : Balade des Vins de Vézelay 2026

L’événement Balade des Vins de Vézelay 2026 Tharoiseau a été mis à jour le 2026-04-14 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)