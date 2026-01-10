Bar à vin estival Domaine La Croix Montjoie Tharoiseau
Bar à vin estival Domaine La Croix Montjoie Tharoiseau mercredi 8 juillet 2026.
Bar à vin estival
Domaine La Croix Montjoie 50 Grande Rue Tharoiseau Yonne
Début : 2026-07-08 18:00:00
fin : 2026-08-22 23:00:00
2026-07-08
Bar à vin estival avec vue magique sur la colline de Vézelay. De 18 h au coucher du soleil, venez déguster les vins du domaine accompagnés de délicieux produits locaux, sur notre terrasse face à Vézelay. .
Domaine La Croix Montjoie 50 Grande Rue Tharoiseau 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 32 40 94 contact@lacroixmontjoie.com
