Bar à vin estival Domaine La Croix Montjoie Tharoiseau

Bar à vin estival

Domaine La Croix Montjoie 50 Grande Rue Tharoiseau Yonne

Début : 2026-07-08 18:00:00

fin : 2026-08-22 23:00:00

2026-07-08

Bar à vin estival avec vue magique sur la colline de Vézelay. De 18 h au coucher du soleil, venez déguster les vins du domaine accompagnés de délicieux produits locaux, sur notre terrasse face à Vézelay. .

Domaine La Croix Montjoie 50 Grande Rue Tharoiseau 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 32 40 94 contact@lacroixmontjoie.com

English : Bar à vin estival

