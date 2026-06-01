Tharoiseau

Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs de Ces Pages

Domaine de la Croix Montjoie Tharoiseau Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Entre vignobles et villages, Les Lueurs de Ces Pages proposent des déambulations œno-artistiques à la rencontre des vignerons du Vézelien. Quatre soirées pour découvrir autrement les vins et les savoir-faire du territoire. .

Domaine de la Croix Montjoie Tharoiseau 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 92 00

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English : Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs de Ces Pages

L’événement Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs de Ces Pages Tharoiseau a été mis à jour le 2026-06-01 par Yonne Attractivité