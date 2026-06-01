Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs de Ces Pages Tharoiseau
Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs de Ces Pages Tharoiseau vendredi 26 juin 2026.
Tharoiseau
Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs de Ces Pages
Domaine de la Croix Montjoie Tharoiseau Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Entre vignobles et villages, Les Lueurs de Ces Pages proposent des déambulations œno-artistiques à la rencontre des vignerons du Vézelien. Quatre soirées pour découvrir autrement les vins et les savoir-faire du territoire. .
Domaine de la Croix Montjoie Tharoiseau 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 92 00
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L’événement Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs de Ces Pages Tharoiseau a été mis à jour le 2026-06-01 par Yonne Attractivité