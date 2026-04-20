Lignan-sur-Orb

5ÈME BOURSE AUX VINYLES LIGNAN-SUR-ORB

2 avenue Ingarrigues Lignan-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

L’association Nocturbulous présente sa 5ème édition de sa bourse aux supports musicaux, dédiée aux passionnés, collectionneurs et curieux. C’est l’événement idéal pour échanger, chiner et faire de belles découvertes musicales dans une ambiance conviviale.

L’association Nocturbulous présente sa 5ème édition de sa bourse aux supports musicaux, un événement dédié aux passionnés de musique et aux collectionneurs. Cette manifestation propose à la vente et à l’échange une large sélection de supports vinyles, cassettes audio, CD et DVD, couvrant tous les genres musicaux. Elle s’adresse aussi bien aux collectionneurs avertis qu’aux amateurs, curieux ou professionnels du secteur. Véritable espace de rencontre et de découverte, cette bourse est idéale pour échanger entre exposants et visiteurs dans un cadre convivial. .

2 avenue Ingarrigues Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie +33 6 63 60 82 27 jeanbruce@nocturbulous.fr

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English :

The Nocturbulous association presents the 5th edition of its music media bourse, dedicated to enthusiasts, collectors and the curious. It’s the ideal event for exchanging, bargain-hunting and making musical discoveries in a convivial atmosphere.

L’événement 5ÈME BOURSE AUX VINYLES LIGNAN-SUR-ORB Lignan-sur-Orb a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34