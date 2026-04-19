EXPOSITION DES TRAVAUX DU CENTRE DE LOISIRS Lignan-sur-Orb
EXPOSITION DES TRAVAUX DU CENTRE DE LOISIRS Lignan-sur-Orb lundi 4 mai 2026.
Lignan-sur-Orb
EXPOSITION DES TRAVAUX DU CENTRE DE LOISIRS
Avenue des frères Boyer Lignan-sur-Orb Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-04
Les enfants du centre de loisirs sont heureux et fiers de vous présenter leurs créations, lors de l’Exposition des travaux du centre de loisirs. Venez nombreux pour admirer leurs chefs-d’oeuvre !
Les enfants du centre de loisirs sont heureux et fiers de vous présenter leurs créations, lors de l’Exposition des travaux du centre de loisirs. Venez nombreux pour admirer leurs chefs-d’oeuvre ! .
Avenue des frères Boyer Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 37 86 38 mediatheque@lignansurorb.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The children of the Leisure Center are proud to present their creations at the Leisure Center Art Exhibition. Come one, come all to admire their masterpieces!
L’événement EXPOSITION DES TRAVAUX DU CENTRE DE LOISIRS Lignan-sur-Orb a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34
À voir aussi à Lignan-sur-Orb (Hérault)
- ATELIER CRÉATIF INSECTES EN LAINE ET FIL DE FER FÊTE DE LA NATURE Lignan-sur-Orb 29 avril 2026
- MARCHÉ DE PLEIN VENT LIGNAN-SUR-ORB Lignan-sur-Orb 3 mai 2026
- 5ème Bourse aux vinyles Nocturbulous Records espace paul mas Lignan-sur-Orb 10 mai 2026
- DES BIBERONS ET DES LIVRES Lignan-sur-Orb 12 mai 2026
- LES MERCREDIS DU SQUARE Lignan-sur-Orb 20 mai 2026