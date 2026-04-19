Lignan-sur-Orb

EXPOSITION DES TRAVAUX DU CENTRE DE LOISIRS

Avenue des frères Boyer Lignan-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-04

Les enfants du centre de loisirs sont heureux et fiers de vous présenter leurs créations, lors de l’Exposition des travaux du centre de loisirs. Venez nombreux pour admirer leurs chefs-d’oeuvre !

Les enfants du centre de loisirs sont heureux et fiers de vous présenter leurs créations, lors de l’Exposition des travaux du centre de loisirs. Venez nombreux pour admirer leurs chefs-d’oeuvre ! .

Avenue des frères Boyer Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 37 86 38 mediatheque@lignansurorb.fr

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English :

The children of the Leisure Center are proud to present their creations at the Leisure Center Art Exhibition. Come one, come all to admire their masterpieces!

L’événement EXPOSITION DES TRAVAUX DU CENTRE DE LOISIRS Lignan-sur-Orb a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34