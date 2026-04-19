Lignan-sur-Orb

LES MERCREDIS DU SQUARE

Square Paul Roque Lignan-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20 2026-05-27

Les Mercredis du Square à Lignan-sur-Orb proposent une matinée gratuite et conviviale en plein air, avec jeux, lectures et activités créatives pour toute la famille.

Les Mercredis du Square à Lignan-sur-Orb proposent une matinée conviviale, ludique et créative ouverte à tous. Au programme jeux, lectures, activités…dans une atmosphère détendue et chaleureuse. Gratuit et accessible en famille ou entre amis, cet événement invite à profiter d’un moment de détente en plein air, entre plaisir et découvertes. Les activités, aux thématiques variées, encouragent la créativité, l’imagination et la coopération des enfants tout en les divertissant. .

Square Paul Roque Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 37 86 38 mediatheque@lignansurorb.fr

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English :

Les Mercredis du Square in Lignan-sur-Orb offers a free, friendly morning outdoors, with games, readings and creative activities for the whole family.

L’événement LES MERCREDIS DU SQUARE Lignan-sur-Orb a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34