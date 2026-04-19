LES MERCREDIS DU SQUARE Lignan-sur-Orb
LES MERCREDIS DU SQUARE Lignan-sur-Orb mercredi 20 mai 2026.
Lignan-sur-Orb
LES MERCREDIS DU SQUARE
Square Paul Roque Lignan-sur-Orb Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20 2026-05-27
Les Mercredis du Square à Lignan-sur-Orb proposent une matinée gratuite et conviviale en plein air, avec jeux, lectures et activités créatives pour toute la famille.
Les Mercredis du Square à Lignan-sur-Orb proposent une matinée conviviale, ludique et créative ouverte à tous. Au programme jeux, lectures, activités…dans une atmosphère détendue et chaleureuse. Gratuit et accessible en famille ou entre amis, cet événement invite à profiter d’un moment de détente en plein air, entre plaisir et découvertes. Les activités, aux thématiques variées, encouragent la créativité, l’imagination et la coopération des enfants tout en les divertissant. .
Square Paul Roque Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 37 86 38 mediatheque@lignansurorb.fr
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English :
Les Mercredis du Square in Lignan-sur-Orb offers a free, friendly morning outdoors, with games, readings and creative activities for the whole family.
L’événement LES MERCREDIS DU SQUARE Lignan-sur-Orb a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34
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