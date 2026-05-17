Lignan-sur-Orb

LES DIJOUS DE LIGNAN

Square de la Vierge Lignan-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-06-04

Venez profiter d’une soirée conviviale entre vins, bières locales, produits du terroir et ambiance musicale, tous les jeudis jusqu’en juillet !

Tous les jeudis jusqu’en juillet, profitez d’un afterwork convivial réunissant producteurs de vin, brasseurs locaux et commerces de bouche locaux dans une ambiance festive et musicale. La soirée sera animée en musique par les groupes suivants

– So Good le jeudi 4 juin

– Papy’s blues band le jeudi 11 juin

– Nicole Vital le jeudi 18 juin

– K JAm le jeudi 25 juin .

Square de la Vierge Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 11 84 90 accueilmairie@lignansurorb.fr

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English :

Come and enjoy a convivial evening of wine, local beers, local produce and music, every Thursday until July!

L’événement LES DIJOUS DE LIGNAN Lignan-sur-Orb a été mis à jour le 2026-05-17 par 34 ADT34